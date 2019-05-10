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Sürücüler bilgilendirildi

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki taşımalı eğitim araç sürücülerine yönelik şube müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy tarafından bilgilendirme yapıldı.

Sürücüler bilgilendirildi

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki taşımalı eğitim araç sürücülerine yönelik şube müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy tarafından bilgilendirme yapıldı.

10 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Sürücüler bilgilendirildi

Toplantıya, 22 servis şoförü katıldı. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılında yapılacak olan taşıma ihalesinin konuşulduğu toplantı da teknik şartname de istenilecek belge ve şartlar enine boyuna masaya yatırılarak, taşıma servis şoförleri bilgilendirildi. Saraykent İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, Haziran ayı içerisinde planladıkları öğrenci taşıma ihalesinin başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi için bilgilendirmek amacıyla böyle bir toplantı yapmayı uygun bulduklarını söyledi. Çağlıyan, ‘’Bakanlığımız tarafından son zamanlarda yayınlanan taşıma yönetmeliğinde sizlerin ve öğrencilerimizin güvenliği için bir takım değişiklikler olduğunu görmekteyiz. Bunlardan bazıları üç noktalı emniyet kemeri, şuan araçlarınızda var olan dijital kamera, araç takip sistemi ve koltuk sensörü ilk bakışta gözümüze çarpmaktadır. İhale gününe kadar araçlarınızda gerekli tadilat ve bakımı yaparsınız. Diğer bir konu ise öğrencilerimizin güvenli ve sağlıklı bir şekilde ev ve okullarına teslim edilmesi gibi çok önemli bir görevi gerçekleştiriyorsunuz. Bu görevinizi yaparken önceden olduğu gibi bundan sonra da çok büyük bir titizlik göstereceğinize güvenimiz tamdır’’ diye konuştu. 

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