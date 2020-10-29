Sürücüler aman dikkat!

Bu nedenle, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat-Sorgun-Saraykent-Akdağmadeni arasında toplam 109 kilometre uzunluğundaki yolun 101 kilometresi Tek Yol BSK standardında olduğu kaydedildi. Bugüne kadar yolun toplamda 61 kilometresi bin der seviyesinde tamamlandı. Kalan 40 kilometrelik kesim ve diğer işler için 2019 yılında çalışmalara başlandığı, proje kapsamında 8 kilometre, 4 kilometresi Akdağmadeni Şehir geçişi ve 4 kilometresi de Akdağmadeni Çevre Yolu olmak üzere 8 kilometre Tek Yol BSK olarak yapılacağı kaydedildi. 2019 yılında Akdağmadeni Çevre yolundaki köprü imalatı betonarme seviyesinde tamamlandığı, bu yıl 11 kilometrelik kesimde Bölünmüş Yol – SK- BSK standartlarında çalışılması hedefi doğrultusunda çalışmaların devam ettiğinin altı çizildi.