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SURMELi’DEN ONLiNE HiZMET

YOZGAT Merkez ile birlikte diğer yerleşim birimlerinin doğalgaz talebini karşılayan Sürmeli Gaz'da İşletme Müdürü İhsan Salman, tüm dünyayı saran korona virüsü nedeniyle alınan önlemler kapsamında, işletme olarak doğal gaz abonelerine online hizmeti devreye soktuklarını söyledi.

23 Mart 2020 Pazartesi 03:13
SURMELi’DEN ONLiNE HiZMET

Abonelerin bundan sonraki süreçte işlemlerini evlerinden yapabileceklerini belirtene Salman, ‘’Doğal Gaz abonelik işlemleri, bağlantı ön başvuru, sözleşme, fesih-kapatma, borç sorgulama, proje bilgisi sorgulama, tesisat kontrol randevu, bilgisi sorgulama, geçmiş dönem faturaları sorgulama, istek/şikayet artık online olarak yapılabilmektedir’’ dedi. Sürmeli Gaz İşletme Müdürü Salman, korona virüsün yayılımının önüne geçmek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından kalabalık alanlardan mümkün olduğunca uzak durulmasının tavsiye edildiğini hatırlattı. Salman, bu çağrıya uymak için gerekli önemleri hep birlikte alınması gerektiğine dikkat çekti. Salman, ‘’Sizler için şirketimiz, abonelik, başvuru, sözleşme, fesih-kapatma gibi diğer tüm işlemlerinizi doğal gaz hizmet merkezlerine gelmek yerine online işlemlerle evinizden yapabileceğiniz hizmeti sunmaktadır. 444 0 187 çağrı merkezimizden gerekli bilgileri anında edinebileceksiniz. İşlemlerinizi ofise gelmeden evinizin konforunda online işlemlerden, mobil uygulamamızdan, e-devlet platformu üzerinden ve 444 0 187 çağrı merkezimizden yapabilirsiniz. Bu konuda ülke genelinde alınan tedbirlere uyulması adına göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. Sağlıklı günler dileriz” ifadelerini kullandı. 

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SURMELi’DEN ONLiNE HiZMET
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