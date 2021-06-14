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Sürmeli Gaz’dan kampanya

Sürmeli Gaz İşletmesi, doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini ekleyerek, ‘Üçü bir arada’ kampanyası başlattı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 00:20
Sürmeli Gaz’dan kampanya

Yozgat bölgesinde binalarda tüketilen doğalgazı karşılayan Sürmeli Gaz işletmesi, abone sayısının artırıp, doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini ekledi. 
Sürmeli Gaz İşletmesi, Covid19 salgını nedeniyle ekonomik yönden sıkıntı yaşayanlara da yardımcı olmak, doğalgaz ihtiyaçlarını ötelememeleri amacıyla ‘Üçü bir arada’ kampanyasını devreye soktu. Sürmeli Gaz İşletmesinden yapılan yazılı açıklamada, ‘’Sürmeligaz -Kargaz- Çorumgaz grup şirketleri şimdi yeni abonelerine 3 kampanyayı bir arada sunuyor. Doğalgaza dönüşüm yapanlara Vakıfbank aracılığı ile 3 bin liradan 15 bin liraya kadar aylık yüzde 1.45 faiz oranında ve 36 ay vade ile kredi kullanma fırsatı. Bağlantı bedeli için kredi kartına taksit imkanı. 10 Haziran 2021 saat 08.00-31 Temmuz 2021 saat 18.00 arasında abone olanlar için 10 kombiden birini kazanma şansı. Kampanya Detayları www.surmeligaz.com.tr,  www.corumgaz.com.tr, www.kargaz.com.tr ve adreslerindedir’’ denildi. Açıklamada, ‘Abonelik sizden kombiniz bizden kampanyası katılım koşulları’ hakkında da bilgi verildi. Kampanyanın Milli Piyango İdaresinin izni ile 10 Haziran 2021 tarihinde saat:08:00'da başladığı, 31 Temmuz 2021 tarihinde saat:18:00'e kadar devam edeceğinin altı çizildi. Kampanya ile ilgili olarak, ‘’Kampanyada; Çorum, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Yozgat İlleri ve bu İllerin koordinasyonunda doğal gaz dağıtımı yaptığımız İlçe ve Beldelerde Çorum Elektrik ve Doğal Gaz Ticaret A.Ş’ye ait doğal gaz aboneliği yaptıran müşterilerin abone bilgileri üzerinden çekiliş hakkı verilecektir. Kampanya katılımı her tesisat no için 1 çekiliş hakkı ile sınırlıdır. Katılım listesi; Çorum Elektrik ve Doğal Gaz Ticaret A.Ş tarafından tüm illerin kampanya katılım sırasına göre birleştirilerek, excel üzerinden tesisat numarası, ad-soyad, adres ve telefon bilgilerinden oluşacak, çekilişten en az 2 iş günü önce notere teslim edilecektir. Çekiliş; 9 Ağustos 2021 Saat 10.00’da Yeniyol Mahallesi Gazi 12.Sokak No:8 Çorum adresinde noter huzurunda ve halka açık olarak gerçekleştirilecektir. Çekiliş sonuçları; 11 Ağustos 2021 Sabah Gazetesinde ve www.corumgaz.com.tr adresinden ilan edilecektir. Çekilişten sonra asil ve yedek talihlilerin adreslerine aynı anda taahhütlü posta kanalıyla tebligat yapılacaktır. Asil talihlilerin son başvuru tarihi 26 Ağustos 2021, Yedek talihlilerin son başvuru tarihi 10 Eylül 2021, İkramiyelerin son teslim edilme/kullanma tarihleri 27 Eylül 2021 olarak belirlenmiştir’’ denildi.

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Sürmeli Gaz’dan Kampanya
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