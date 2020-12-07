Sürmeli Gaz’a ziyaret

Başkan Yalçın, ilçede devam eden doğalgaz çalışmaları ile ilgili karşılıklı değerlendirmelerde bulundu, 2021 yılı ile ilgili karşılıklı beklentiler de dile getirildi. Belediye Başkanı Yalçın, ‘’Özellikle 2019 ve 2020 yıllarında ciddi mesafe kazı çalışması yaparak binlerce insanımıza doğalgaz hizmetinin ulaşmasını sağlayan Sürmeli Gaz ailesine teşekkür ediyorum. Altyapı ile ilgili çalışmalar her zaman belediyelerin en zorlu çalışmalarından olmuştur. Bu zorlu süreçte bizleri anlayışla karşılayan vatandaşlarımıza, soğuk hava şartlarına rağmen çalışmaya devam eden firma çalışanlarına teşekkür ediyorum. Aynı tempo ve gayretle 2021 yılında Akdağmadeni’nde çalışmaların neredeyse tamamlanma noktasına geleceğini memnuniyetle görüyorum” dedi.