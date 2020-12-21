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Sürmeli Gaz görevde

YOZGAT Sürmeli Gaz işletmesi, Covit-19 tedbirleri kapsamında hafta sonlarında uyguamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapmak üzere oluşturduğu ekip, çalışmalarını sürdürdü.

21 Aralık 2020 Pazartesi 00:40
Sürmeli Gaz görevde

Çedaş Doğalgaz şirketi tarafından yapılan açıklamada, ‘’Değerli Çorumlular, Muhterem Yozgatlılar, Kıymetli Kastamonulular, Sevgili Çankırılılar, Saygıdeğer Karabüklüler. Kısacası hizmet verdiğimiz 44 bölgede yaşayan tüm hemşehrilerimiz,  2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde sizlere güvenli ve kesintisiz doğal gaz arzı sağlamak için 421 personelimiz ile göreve hazırız’’ denildi. Doğalgaz ile ilgili sıkıntısı bulunan vatandaşların, 187 Doğal Gaz Acil Hattı ile ve 444 0 187 Çağrı Merkezinden her an ulaşabileceği kaydedildi.

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Sürmeli Gaz Görevde
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