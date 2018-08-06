SÜRMELi COŞKUSU

Yozgat’ta Belediye tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen ve 10 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek ‘Uluslararası Sürmeli Kültür, Sanat ve Sosyal Etkinlikler’ şenliğine farklı ülkelerden gelen dans toplulukları da renk kattı. İran, Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan’dan gelen halk dansları toplulukları gösterileriyle izleyenleri büyüledi. Etkinlik kapsamında belediye tarafından sünnet ettirilen 40 çocuğa ise çeşitli hediyeler verildi. Etkinlikler bugün Hüzn-i Baba Konağı ile Mutafoğlu Toki konutları bölgesinde devam edecek. Saat 15.00’da Konakta şiir ve türküler söylenecek, saat 20.00’dan itibaren ise Mutafoğlu Mahallesi’nde halk dansları toplulukları gösterilerde bulunacak, Mahalli sanatçılarımızdan Ferhat Akyol konser verecek. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yapılan etkinliklerin asıl amacının şehrin tanıtımı olduğuna vurgu yaparak, "Şehrimizin tanıtımına özel önem veriyoruz. Yurt içi ve dışındaki turizm fuarlarında Yozgat'ın Sarıkaya Roma hamamından termaline kadar tüm kaynaklarını tanıtmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımızın uluslararası alana gelmesi önemlidir. Bu sene geçen seneden daha fazla yurt dışından ekipler gelmesi de tanıtıma katkı sağlayacaktır. Buraya gelen ekipler ülkelerine dönerken Yozgat'ın ülkemizin güzel şeylerini götürecek ve orada tanıtacak" dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da, göreve geldiği 2014 yılında ‘Sürmeli etkinliklerinin halkın etkinliği ve sivil bir etkinlik olacak’ dediğini hatırlattı. Arslan, 2014 yılında yapılan Sürmeli etkinliklerinde ön sıradaki protokol koltuklarını ve protokol kurallarını kaldırdıklarını ifade ederek, "Sivil bir etkinlik olarak kutluyoruz ve bundan sonra da kutlamaya devam edeceğiz. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak bazı etkinliklerimizi bazı mahallelerde de yapacağız ve etkinliğimizi şehrin tamamına yayacağız. Halkımızın daha fazla katılımını sağlayacağız. Etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.