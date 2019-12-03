Sürmeli ağını genişletiyor

SürmeliGaz İşletme Müdürü İhsan Salman, işletme çatısı altında toplam 11 noktada 81 personel, 13 araç ile 7 gün 24 saat doğal gaz dağıtım hizmeti verdiklerini, 260 binlik bir nüfusa hizmet ettiklerini vurguladı. Salman, önümüzdeki yıl bir yeni İlçede daha yatırım yapacaklarını söyledi. Salman, Saraykent İlçesinin Dağıtım Lisansına dahil olması üzerine gerekli projeler hazırlanarak, 2020 yılı yatırım programına eklendiğini bildirdi. Salman, yatırım faaliyetlerini hızla yürüttüklerini, şu ana kadar tüm bölgelerde bin 208 kilometrenin üzerinde hat çekildiğini, bu rakamın 92 kilometresinin çelik hat, 786 kilometresinin polietilen hat, 330 kilometresinin ise servis hatlarından oluştuğunu, 23 bin 750 civarında da servis kutusu montajı yapıldığını ifade etti. Salman, 2019 yılı verilerine göre Sürmeli Gaz bölgesinde 103 milyon 149 bin 171 metreküplük işlem hacminin olduğunu vurguladı. Salman, ‘’Yozgat 51 bin 29, Sorgun 25 bin 8, Yerköy 12 bin 937, Boğazlıyan 7 bin 907, Çiçekdağı 3 bin 339, Çekerek 2 bin726, Sarıkaya 4 bin 489, Akdağmadeni bin 903, Şefaatli bin 880 olmak üzere SürmeliGaz bölgesinde toplam 111 bin 218 BBS aboneye doğal gaz dağıtım hizmeti veriyoruz. Çalışmalarında ‘önce güvenlik’ ve ‘çevreyi koru’ sloganlarını önemsiyoruz. Vatandaşların ve çalışanların güvenliğini tehlikeye sokacak herhangi bir faaliyette bulunmadık. Kontrol faaliyetleri ve kaçak arama işlemlerimiz periyodik olarak yapılmaktadır’’ dedi. Salman, vatandaşlara doğal gaz konforunu kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunmanın şirket misyonları içerisinde yer aldığını ifade etti. Salman, abonelerine doğalgaz rahatlığını hissettirmenin mutluluğunu yaşadıklarına da vurgu yaparak, şehirlerin doğal gaz ile nefes aldığını, temiz hava solumanın insanlar üzerinde pozitif etki sağladığını anlattı. Salman, ‘’Artık insanlar sağlıklı nefes alıyor, ekonomik yakıt kullanmaktadır. Kömür isinden külünden kurtulduk. Odun kovası taşımak unutuldu. Hanımlar, özellikle yaşlılar rahata kavuştu. Henüz abone olmamış vatandaşlarımızı doğal gaza abone olmaya ve bu konforu yaşamaya davet ediyorum’’ diye konuştu.