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Suriyelilere yardımlar sürüyor

04 Şubat 2017 Cumartesi 05:19
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Yozgat İHH Derneği ve Sorgun Din Görevlileri tarafından hazırlanan battaniye ve gıda kolisinden oluşan 1 TIR yardım malzemesi, sınır kamplarında yaşayan Suriyelilere gönderildi.

Suriyelilere yardımlar sürüyor
Ocak ayı itibariyle 2. yardım TIR'ını Suriye sınırında bulunan kamplara gönderdiklerini söyleyen Yozgat İHH Derneği Başkanı Şahin Çarkçı, "Sorgun Din Görevlileri ve İHH tarafından hazırlanan iki bin adet battaniye ve muhtelif gıda kolisinden oluşan 1 TIR yardım malzemesini sınır kamplarında yaşayan ve Halep'ten tahliye edilen Suriyelilere gönderdik. Ocak ayı itibariyle Suriyelilere gönderdiğimiz 2. yardım TIR'ımız oldu. Yozgat İHH Derneği olarak faaliyetlerimiz ilerleyen günlerde de devam edecek" dedi.
Edilen duaların ardından ise yardım TIR'ı Suriye'ye yola çıktı.

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