Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1492
ALTIN
428.388
DOLAR
7.1790
STERLİN
9.8327
EURO
8.6834

Suriyeli yetimlere yardım

Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçede ikamet eden Suriyeli yetimlere yardım yapılacağı açıklandı.

02 Şubat 2021 Salı 00:11
Suriyeli yetimlere yardım

MERKEZİ Ankara'da bulunan Yozgat Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Suriye'nin Azez bölgesindeki öksüz ve yetim çocuklara bot, mont ve temel ihtiyaç malzemesi yardımında bulunacak. Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ferdi Dinçsoy, yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahibi insanlara yardım için yola çıktıklarını, ellerinden geldiğince yardım yapmaya çalıştıklarını söyledi.  Suriye'de iç savaş nedeniyle yerinden edilen insanların zor günlerden geçtiğini belirten Dinçsoy, "Soğuk geçen kış mevsimi de bu zorlukları daha attırmaktadır. Biz de dernek olarak her fırsatta bu kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Derneğimiz daha önce ülkemizdeki Suriyeli yetim çocuklara, Afrin merkezde, İdlip'te çeşitli yardımlarda bulundu" dedi.  Dinçsoy, yeni bir kampanya yürüttüklerini, hafta sonu yine Azez bölgesinde 250 çocuğa bot, mont ile çeşitli temel tüketim malzemeleri yardımında bulunacaklarını ifade ederek, "Amacımız bir nebze de olsa yetim çocukların yalnız olmadığını hissettirip, onların yüzünü güldürmek, duasını almak" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Suriyeli Yetimlere Yardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KADINLAR BOŞ DURMUYOR
KADINLAR BOŞ DURMUYOR
Özel İdareden kira indirimi
Özel İdareden kira indirimi
645 konut teslim edildi
645 konut teslim edildi
YOZGAT KONULU FiLM
YOZGAT KONULU FiLM
Yalnız yaşayan kadınlara ziyaret
Yalnız yaşayan kadınlara ziyaret
Hayırseverlere teşekkür
Hayırseverlere teşekkür
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim