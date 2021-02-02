Suriyeli yetimlere yardım

MERKEZİ Ankara'da bulunan Yozgat Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Suriye'nin Azez bölgesindeki öksüz ve yetim çocuklara bot, mont ve temel ihtiyaç malzemesi yardımında bulunacak. Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ferdi Dinçsoy, yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahibi insanlara yardım için yola çıktıklarını, ellerinden geldiğince yardım yapmaya çalıştıklarını söyledi. Suriye'de iç savaş nedeniyle yerinden edilen insanların zor günlerden geçtiğini belirten Dinçsoy, "Soğuk geçen kış mevsimi de bu zorlukları daha attırmaktadır. Biz de dernek olarak her fırsatta bu kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Derneğimiz daha önce ülkemizdeki Suriyeli yetim çocuklara, Afrin merkezde, İdlip'te çeşitli yardımlarda bulundu" dedi. Dinçsoy, yeni bir kampanya yürüttüklerini, hafta sonu yine Azez bölgesinde 250 çocuğa bot, mont ile çeşitli temel tüketim malzemeleri yardımında bulunacaklarını ifade ederek, "Amacımız bir nebze de olsa yetim çocukların yalnız olmadığını hissettirip, onların yüzünü güldürmek, duasını almak" diye konuştu.