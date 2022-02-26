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Süre uzatıldı

Ocak ayına ilişkin cari ay prim borçlarının ödeme süresi uzatıldı.

26 Şubat 2022 Cumartesi 00:18
Süre uzatıldı

Ocak ayına ilişkin cari ay prim borçlarının ödeme süresinin 3 Mart tarihine kadar uzatıldığını belirten Yozgat Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ahmet Bulut, “ 2022/Ocak ayına ilişkin gerek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gerekse Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin yasal verilme süresinin son günü olan 26.2.2022 tarihinin hafta sonuna denk gelmesi ve belge verme son günü ile oluşan tahakkukların yasal ödeme sürelerinin aynı günde birleşmesi nedeniyle işverenlerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme tarihi 28.2.2022 olan 2022 Ocak ayına ilişkin cari ay prim borçlarının son ödeme tarihi 3.3.2022 tarihi gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır. İşverenlerimizin sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçlarını ödemeleri önem arz etmektedir. Diğer taraftan, borçları çeşitli kanunlar uyarınca taksitlendirilen işverenlerimizin taksit son ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup, ödemelerin ödeme planlarındaki tarihler baz alınarak yapılması gerekmektedir” dedi. 
 

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