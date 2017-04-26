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Sürat yılı!

26 Nisan 2017 Çarşamba 23:59
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Yozgat Belediyesi geçtiğimiz yıl hazırlamış olduğu birçok projeyi bu sene içerisinde bitirip hizmete sunmayı hedefliyor.

Sürat yılı!
Yozgat Belediyesi 2017 yılını sürat yılı ilan ederek projeleri hazırlanan ve start verilen projeleri en kısa sürede tamamlayıp, Yozgatlı vatandaşların hizmetine sunacak.
Yozgat Belediyesi geçtiğimiz yıl Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Park ve Bahçeler Müdürlüğü gibi birim ve müdürlüklerinde yaklaşık 19 milyon TL bütçeyle çalışarak hizmet üretti.
Alt yapı ve imar konusunda da önemli çalışmalar yapan Yozgat Belediyesi’nin bu sene Devlet Su İşleri(DSİ) ile işbirliği yapıp şehir merkezinde dere ıslahı yapacağı öğrenildi.
Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Yimpaş’ın arkasından başlamak suretiyle, ÇEDAŞ’a kadar olan bölgede dere ıslahımız olacak. Şehir Hastanesi’nin bulunduğu bölgede zaten alternatifli yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Başkan Kazım Arslan, bu sene Odunpazarı Meydanı ihalesinin de yapılacağını ve Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan onay beklendiğini bildirdi.
Başkan Arslan, yapımına başlanılan Hal Projesi’nin de bu yıl sonu biteceğini ve birinci katın temelinin atıldığını aktardı.
Başkan Arslan, “Söyleyecek sözümüz, yapacak çok işimiz var. Belediyenin bütçesi kısıtlı ancak bu hizmet üretmek için bir bahane değil. Tüm kaynaklarımızı verimli kullanarak, her kuruşunu Yozgat’a ve Yozgatlı vatandaşa hizmet olarak aktarmaya devam edeceğiz. Bu sene inşallah bizim sürat yılımız olacak” diye konuştu.
Haber:Mustafa TEKER

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