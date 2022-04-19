Şüpheliler yakalandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; hırsızların yakalanması amacıyla yapılan teknik takip ve soruşturmalar neticesinde hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen (N.E.), (Y.İ) ve (G.Ö) isimli 3 şüpheli şahıs 17 Nisan tarihinde Kayseri'de yakalanarak gözaltına alındı. 12 adet akü ve 1 adet kaynak makinesi ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Şüpheli şahısların adli işlemleri tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.