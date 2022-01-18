Şüpheliler yakalandı

Sorgun İlçe merkezinde mahallelerde hırsızlık amaçlı, özellikle siteleri dolaşan 3 bayan ve 2 erkek şüpheli şahısların hal ve hareketlerinin çevre esnafının dikkatini çekmesi üzerine, durumun emniyet güçlerine bildirildi. Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Yozgat Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahısları çalıntı olduğu belirlenen 25 bin lira değerinde ziynet eşyaları ile birlikte Sorgun ilçe çıkışında yakalandı. Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık suçundan 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan adli makamlara sevk edilen bir erkek şahıs tutuklanırken bir kadın şahısta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘’HIRSIZLIK VE DOLANDIRICILIK

SUÇLARINA KARŞI DUYARLILIK OLUŞTURDUK’’

Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgide, İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak ilçe merkezinde meydana gelebilecek hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi ve ilçe halkında farkındalık oluşturulması amacı ile toplum destekli polislik faaliyetleri doğrultusunda sivil toplum örgütleri, mahalle muhtarları ve ilçe esnafı ile yapılan toplantılar neticesinde ilçe halkında özellikle hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına karşı duyarlılık oluşturulduğu belirtildi. •Sümeyye İlhan•

