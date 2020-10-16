Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1180
ALTIN
486.415
DOLAR
7.9345
STERLİN
10.2395
EURO
9.2803

Şüpheli ölüme tutuklama

Şefaatli ilçesinde intihar ettiği ileri sürülen kadınla ilgili olarak yapılan araştırma sonucunda, ateş edilerek öldürüldüğü belirlenerek, kadının kocası şüpheli olarak yakalanıp, tutuklandı.

16 Ekim 2020 Cuma 00:51
Şüpheli ölüme tutuklama

ŞEFAATLİ ilçesinde 14 Ağustos'ta ateşli silahla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden H.Y.'nin şüpheli ölümüyle ilgili eşi M.Y. tutuklandı.  Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Ağustos'ta ikamet ettiği evde ateşli silahla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadın H.Y.'nin ölümüyle ilgili soruşturmayı sürdürdü. Soruşturma aşamasında intihar ettiği yönünde bilgi veren maktulun eşi M.Y ve annesi R.Y’nin çelişkili ifadeleri nedeniyle olayın intihar değil, cinayet olabileceği değerlendirildi. Olay yerinde yapılan inceleme ve alınan ifadeler ile kriminal inceleme sonucu maktulun yakın ateş ile değil uzak ateş sonucu öldüğünün tespiti üzerine eşi M.Y.'nin elinde bulunan barut artıklarından olayın maktulun eşi M.Y tarafından işlenmiş olabileceği şüphesi ile Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan M.Y. jandarma işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. OLAY: Şefaatli ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki H.Y. isimli kadın, eşinin ruhsatlı silahıyla kazaen yaralanarak kaldırıldığı hastanede 14 Ağustos sabahı yaşamını yitirmişti. Kadının ölümün ardından ön otopsi yapıldı. Kadının eşinin intihar ettiğini dile getirmesi üzerine, yapılan ihbar üzerine Savcılık soruşturma başlatmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Şüpheli ölüme Tutuklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATA’YI KARŞILADIK
ATA’YI KARŞILADIK
Çalıntı traktör bulundu
Çalıntı traktör bulundu
Jandarma aydınlattı
Jandarma aydınlattı
Şüpheli çanta patlatıldı
Şüpheli çanta patlatıldı
Keven tepki gösterdi
Keven tepki gösterdi
Terzilik mesleğini anlatı
Terzilik mesleğini anlatı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim