-Şüpheli çanta korkuttu

Polis ekipleri kısa süre içerisinde çantanın bulunduğu alanı güvenlik çemberine alarak, vatandaşları uzaklaştırdı.

Şüpheli çantanın bir bayana ait olduğu tespit edildi.

Çanta sahibinin kimlik bilgisine ulaşan emniyet ekipleri, çanta sahibiyle irtibata geçerek çantayı teslim etti.

Olay yerindeki güvenlik şeritleri de kaldırıldı.

