-Şüpheli çanta korkuttu

Polis ekipleri kısa süre içerisinde çantanın bulunduğu alanı güvenlik çemberine alarak, vatandaşları uzaklaştırdı.
Şüpheli çantanın bir bayana ait olduğu tespit edildi.
Çanta sahibinin kimlik bilgisine ulaşan emniyet ekipleri, çanta sahibiyle irtibata geçerek çantayı teslim etti.
Olay yerindeki güvenlik şeritleri de kaldırıldı.
08 Aralık 2017 Cuma 07:05
8 Okunma
Polis ekipleri kısa süre içerisinde çantanın bulunduğu alanı güvenlik çemberine alarak, vatandaşları uzaklaştırdı.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol