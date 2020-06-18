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Şüpheli bebek ölümü!

Yozgat'ta 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu, annesi gözaltına alındı.

18 Haziran 2020 Perşembe 01:26
Şüpheli bebek ölümü!

YOZGAT’ta annesinin evde bırakıp gittiği iddia edilen 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu.
İddiaya göre, anne T.Ö. sabah 3 aylık kız bebeği T.Ö'yü evde bırakarak dışarı çıktı. Eve döndüğünde bebeğin beşiğinde hareketsiz olduğunu fark eden anne, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.  Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından anneyi gözaltına aldı. Bebeğin cesedi otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Şüpheli Bebek ölümü!
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