SUNUM YAPTILAR

ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız tarafından verilen uygulamalı girişimcilik eğitimi kapsamında, kursiyerler hazırladıkları iş modeliyle ilgili sunum gerçekleştirdiler. Eğitim kapsamında Kosgeb İl Müdürü Mustafa Işık, TSO Başkanı Sinan Çelik, Coşkun Şirketler Grubu Genel Müdürü Hasan Coşkun, Irgatoğlu İnşaat Temsilcisi Murat Irgatoğlu ve iş adamı Mesut Atalay jüri heyetinde yer alarak kursiyerlerin yaptıkları sunumu değerlendirdi. Girişimci adaylarına ortaya koydukları iş fikri ve modeli hakkında katkı sunan jüri, tavsiye ve eleştirilerini de sıraladı. Kursiyerler, kurs boyunca kanvas iş modeli çerçevesinde beşerli grup halinde, kendi iş fikirlerini belirleyerek çalışma gerçekleştirdiler. Kursun tamamlanmasının ardından kursiyerlere KOSGEB tarafından sertifikalarının verileceği öğrenildi.