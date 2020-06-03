Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
108097
ALTIN
372.216
DOLAR
6.7080
STERLİN
8.4471
EURO
7.4961
Flaş Haber
4 Kişi tutuklandı…
Kapat

Süne mücadelesi

Sorgun ilçesindeki tarım alanlarında görülen, hububata büyük oranda zarar veren süne haşeresiyle mücadele çalışmasına başlanıldı.

03 Haziran 2020 Çarşamba 01:30
Süne mücadelesi

SORGUN İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin 2020 yılı hasat dönemi süne zararlısı ile mücadele çalışmaları sürüyor. Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, 4 ekip ile ilçede 1 milyon dekar alanda buğday ve arpalarda görünen süne zararlısını tespit etmeye çalıştıklarını söyledi. Çalışma boyunca bütün alan içerisinde süne-kımıl yumurtası sayımı yapıldığını ifade eden Canbolat, "Süne zararlısı mahsulde yüzde 70'e varan kayıplara yol açmaktadır. Fakat bilinçsiz ilaçlama doğal dengeyi zarara uğratabilmektedir. Bu kapsamda ilçe tarım müdürlüğü süne tespit ekipleri, ilaçlama gerektiren bölgeler tespit edilip daha sonraki dönemde ilaçlanacak bölgeleri ilan etmektedir" dedi. Canbolat, "İlaçlama çalışması yüzde 90 başarı göstermektedir ancak ilaçlama işlemi ilçe müdürlüğümüzde görevli süne tespit ekiplerinin onayı sonrası yapılmalıdır. Süne-kımıl zararlılarının ergin ve yumurta döneminde yapılacak ilaçlamanın herhangi bir faydası olmaz. İlaçlama, yavruların büyüme döneminde yapılmalı. İlaçlama dönemi, gerekli bölgelerimizde ilanen ve telefon mesajıyla çiftçilerimize bildirilecek" diye konuştu. •Şahin Özmen•

Anahtar Kelimeler:
Süne Mücadelesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 Kişi tutuklandı…
4 Kişi tutuklandı…
YARGI GEREKENi YAPIYOR!
YARGI GEREKENi YAPIYOR!
Küs Topraklar hazır
Küs Topraklar hazır
Kaçakçılara geçit yok
Kaçakçılara geçit yok
Yerköy'de Mesafeli sözleşme
Yerköy'de Mesafeli sözleşme
Baharın renkleri büyülüyor
Baharın renkleri büyülüyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim