Süne mücadelesi

SORGUN İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin 2020 yılı hasat dönemi süne zararlısı ile mücadele çalışmaları sürüyor. Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, 4 ekip ile ilçede 1 milyon dekar alanda buğday ve arpalarda görünen süne zararlısını tespit etmeye çalıştıklarını söyledi. Çalışma boyunca bütün alan içerisinde süne-kımıl yumurtası sayımı yapıldığını ifade eden Canbolat, "Süne zararlısı mahsulde yüzde 70'e varan kayıplara yol açmaktadır. Fakat bilinçsiz ilaçlama doğal dengeyi zarara uğratabilmektedir. Bu kapsamda ilçe tarım müdürlüğü süne tespit ekipleri, ilaçlama gerektiren bölgeler tespit edilip daha sonraki dönemde ilaçlanacak bölgeleri ilan etmektedir" dedi. Canbolat, "İlaçlama çalışması yüzde 90 başarı göstermektedir ancak ilaçlama işlemi ilçe müdürlüğümüzde görevli süne tespit ekiplerinin onayı sonrası yapılmalıdır. Süne-kımıl zararlılarının ergin ve yumurta döneminde yapılacak ilaçlamanın herhangi bir faydası olmaz. İlaçlama, yavruların büyüme döneminde yapılmalı. İlaçlama dönemi, gerekli bölgelerimizde ilanen ve telefon mesajıyla çiftçilerimize bildirilecek" diye konuştu. •Şahin Özmen•