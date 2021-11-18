SULU TARIMA ADIM ADIM

Yozgat’ta bu yıl 374 bin 330 dekar tarım arazisinde yapılan sulamanın temin edildiği baraj ve göletlerde, suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen kapalı devre sulama sistemleriyle birlikte, daha fazla alanda sulu tarıma geçilmesi amacıyla projelendirilen yeni baraj ve göletlerin inşaatları da hız kesmiyor. İç Anadolu’nun ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olarak kabul edilen Yozgat’ta tarımsal faaliyetlerin daha da gelişmesi amacıyla son 18 yıl içerisinde il genelinde 99 tesis ile bir Milyar 725 Milyon 20 bin 148 liralık yatırım yapıldığı, 7 baraj ve 5 gölet inşa edildiği kaydedildi. DSİ Genel Müdürlüğü Yozgat’ta yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya, ülke tarımına katkı sunmaya çalışıyor. Geçtiğimiz sulama döneminde 371 bin 250 dekar tarım arazisinin sulandığı Yozgat’ta bu yıl 374 bin 330 dekar tarım alanı sulandı. Yapılan sulama ile 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 335 milyon 400 bin lira katkı sağlandığı kaydedildi.

ÇALIŞMALAR

DEVAM EDİYOR

Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı, içilebilir su ulaştırmak, tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkenin dışa bağımlı olmaktan kurtarmaya yönelik çalışmalar yapan DSİ, Yozgat’ta da önemli yatırımlara imza atmaya devam ediyor. Son 18 yılda Yozgat il genelinde 24 sulama tesisinin inşa edilip, 199 bin 170 dekar tarım alanının sulamaya açıldığı, Yozgat topraklarının daha bereketli hale getirilip, çiftçilere yıllık 146 milyon lira ilave gelir artışı sağlandığı aktarıldı. Yozgat’ta sulamanın öneminin çok büyük olduğu vurgulanarak, 5 ayrı sulama inşaatının devam ettiği, çalışmaların tamamlanması ile toplam 110 Bin 260 dekar arazinin sulanmasının yapılacağı bildirildi. Yozgat’ta su kaynaklarını değerlendirilmesi amacıyla bütün ilçelerde yeni baraj ve göletler inşa edilmeye çalışıldığı, 7 baraj, 2 gölet ile ilgili çalışmaların devam ettiği açıklandı. Yozgat’ta içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla projelendirilerek yapımı tamamlanan içme suyu tesisleri ile 261 bin 77 kişinin ihtiyacını karşılayacak yıllık 17,50 milyon metreküp arıtılmış içme suyunun temin edildiği, bu kapsamda bir baraj, 82,7 kilometre isale hattı, bir tünel, bir regülatör, 4 depo, 3 terfi merkezi ve günlük 62 bir 300 metreküp kapasiteli arıtma tesisi inşa edildiğinin altı çizildi.

İNANDIK BARAJI

Yozgat’ta DSİ tarafından devam eden yatırımlardan en büyüğü ve önemlisi olarak adlandırılan Yerköy ilçesindeki tarım alanlarını sulayacak İnandık Barajındaki çalışmaların da devam ettiği bildirildi. Yerköy ilçesindeki İnandık Barajı inşaatının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanması yapılacak. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte ülke ekonomisine yıllık 25 milyon 40 bin 417 lira katkı sağlanması hedeflendi. Ulaşım yolları, gövde sıyırma kazıları, kondüvi, memba ve mansap batordaları tamamlanan barajda 31,10 milyon metreküp su depolanacağı aktarıldı. •Seyfi Çelikkaya•