Sultan tablosu

Kaymakam Ali Açıkgöz, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal'a iade-i ziyarette bulundu. İlçedeki vatandaşların kısa sürede gösterdikleri teveccühten memnun olduğunu ifade eden Kaymakam Açıkgöz, İlçenin D-200 Karayolu üzerinde olmasının, büyük bir potansiyeli de beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Açıkgöz, ‘’Çanakkale'den başlayıp, Erzincan ilinin Refahiye ilçesinde son bulan ülkemizin Batısını Doğusuna bağlayan D-200 Karayolu; Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Erzincan illerinden geçmesi itibariyle önemli bir hat oluşturuyor. Bu hattaki en önemli termal turizm lokasyonları Yozgat ilimizde. İlçemizde yeni açılan Sultan Hanı Termal Oteli ile termal turizm alanında Sayın Başkanımızla birlikte Saraykent'imizi bambaşka bir noktaya taşıyacağız’’ dedi. Kaymakam Açıkgöz, Sultan II. Abdülhamid Han'ın 179. doğum yılı olması sebebiyle, Belediye Başkanı Öcal’a ipek dokuma bir tablo hediye etti.