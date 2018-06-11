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Sultan Ahmet değil Yozgat

YOZGAT insanı genel olarak, takvim yapraklarında, son yıllarda unutulan kartpostallarda, internet sitelerinde, televizyonlarda, İstanbul’a yolu düşenlerinde Sultanahmet Cami önünde karşılaştıkları görüntülerin benzeri Yozgat’ta da yaşanmaya başlandı.

Sultan Ahmet değil Yozgat

YOZGAT insanı genel olarak, takvim yapraklarında, son yıllarda unutulan kartpostallarda, internet sitelerinde, televizyonlarda, İstanbul’a yolu düşenlerinde Sultanahmet Cami önünde karşılaştıkları görüntülerin benzeri Yozgat’ta da yaşanmaya başlandı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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Sultan Ahmet değil Yozgat

Yozgat’ın tarihi Çapanoğlu Büyük Cami çevresindeki esnaf, her gün farklı saatlerde güvercinlere yem bırakıp, aç karınlarını doyurmalarını, susuzluklarını gidermelerini sağlıyor. Yem yemek, su içmek için çatılardan, cami kubbelerinden iniş yapan güvercinler, özel görüntüler oluşturuyor. Farklı bölgelerden Sultanahmet Meydanı’nı andıran manzaralar ortaya çıkıyor. Bu görevi üstlenenlerden birisi de emekli işçi Ömer Roza Zararsız. Sabahın erken saatlerinde meydan yerine her gün iki çinik buğday bırakıyor. Zararsız, ‘’Bu işi severek yapıyorum. Kuşları besliyorum. Esnaf arkadaşlarda yapıyor, günün belirli saatlerinde. Sadece yem bırakmıyoruz, kaplarla su da veriyoruz. Un Pazarı’nın içerisinde havuz var, oraya da gidiyorlar, susuzluklarını gideriyorlar’’ dedi.   

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