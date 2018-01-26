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Sularımıza 600 bin balık

YOZGAT’ta yer alan baraj ve göletlere balıkların yavrulama döneminde 600 bin adet balık bırakıldı.

Sularımıza 600 bin balık

YOZGAT’ta yer alan baraj ve göletlere balıkların yavrulama döneminde 600 bin adet balık bırakıldı.

26 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Sularımıza 600 bin balık

Yozgat’ta tarımsal amaçlı sulama yapılan baraj ve göletlere balık bırakılarak, doğal dengeye katkı sunuldu.
Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla, Yozgat il sınırları içerisinde bulunan gölet ve barajlarda balık sayısını artırmak ve doğal döngüye katkı amaçlı balıklar bırakıldığı belirtildi.
Bu kapsamda 4 baraja bol miktarda sazan balığı bırakılırken, bazı sulara ise kefal balığı bırakıldığı ifade edildi. Özellikle balıkçılık faaliyetinin yürütüldüğü barajlarda ise balık avıyla ilgili denetim ve kontrollerin de sürdürüldüğü aktarıldı.
 

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