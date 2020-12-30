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Yozgat
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SULARIMIZ HER DERDE DEVA

Yozgat il genelinde bulunun jeotermal kaynaklardan alınan su numunelerinin laboratuvar sonuçlarına göre, birden fazla rahatsızlıkların tedavisine iyi geldiği belirtildi. Atıl durumda bekleyen bu suların fizik tedavi alanında kullanılarak, sağlık turizminin hizmetine sunulabileceğinin altı çizildi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 00:03
SULARIMIZ HER DERDE DEVA

YOZGAT İl merkezi ile birlikte ilçelerinde bulunan jeotermal kaynakların fizik tedavide değerlendirilip, yapılacak yatırımlarla sağlık turizmine kazandırılabileceği belirtildi. KOP İdaresi tarafından gerçekleştirilen jeotermal kaynakların araştırılmasına yönelik alan taraması sonrasında hazırlanan raporda, Yozgat Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kliniği faaliyetlerinde jeotermal kaynakların kullanılabileceğine dikkat çekildi, bu konuda yapılacak yatırımlar için desteğe ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. 
HASTALIKLARA İYİ GELİYOR
Yozgat’ta bulunan kaynaklardan alınan 6 su örneklerinin analizleri sonucunda suların ‘Sindirim Sistemi Hastalıkları, Solunum Sistemi Hastalıkları, Nörolojik Hastalıklar ve Lokomotor Sistem Hastalıklarına’ sağlık açısından iyi geldiği, bütün su örneklerinin Lokomtor hastalıkların tedavisi için uygun olduğu kaydedildi. Boğazlıyan ilçesindeki kaynaktan alınan örneklerin ‘Sindirim Sistemi’ hastalıklarına, Sorgun ve Sarıkaya’dan alınan örneklerin ‘Nörolojik’ hastalıklara, Yerköy’den alınan örneklerin ise ‘Sindirim ve Solunum Sistemi’ hastalıklarında endüksiyona sahip olduğu bildirildi. Yozgat il genelinde iki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezi bulunduğu belirtilen raporda, ‘’Her 2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Yozgat Merkezde yer almakta olup, termal kaynaklar kullanılmamaktadır. Yozgat Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği’nin doluluk oranı yüzde 100 olup, jeotermal kullanımı konusunda olumlu görüş bildirmektedirler’’ görüşüne yer verildi.

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SULARIMIZ HER DERDE DEVA
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