Sularımız Boşa Akıyor!

Keven, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu soru önergesinde, 13 Eylül 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Termal Turizm Bölgesi statüsü iptal edilen Yerköy Güven-Çiçekdağı Bulamaçlı-Mahmutlu Termal Turizm Bölgesi’ni gündeme taşıdı. Keven, 2020 yılı bütçe görüşmelerinde Bakan Ersoy’a hitaben yaptığı konuşmalarda Yozgat’ın termal turizm kaynaklarına yeterince önem verilmeyişini anlattığını ancak bir yol alınamadığını belirtti. Keven, “Yozgat genelinde bulunan sıcak su kaynaklarından dolayı termal turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi yönünde ki önerileri hem soru önergeleriyle hem meclis konuşmalarımda defalarca bakanlığa ilettim. Bütçe görüşmelerinde Yozgat’ta atıl durumda bekleyen, değerlendirilmeyen, ilgi görmesi için çaba sarf edilmeyen termal turizm kaynaklarımızı bir kez daha ilettim ancak hala bir yol alınamadı. Bugüne kadar termal turizm yatırımları alanında bir yol alınamadığı gibi bir de Yerköy ilçesinde bulunan Termal Turizm Bölgesi iptal edildi. Soru önergelerime Bakan Ersoy tarafından 21 Aralık 2018 tarihinde verilen cevapta Yerköy Güven-Çiçekdağı Bulamaçlı-Mahmutlu Termal Turizm Bölgesi’nin varlığından bahsedilirken 13 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1532 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre burası termal turizm bölgesi olmaktan çıkarılmış ve bu statü iptal edilmişti” dedi. Keven, bu durumun takipçisi olacağını belirterek, verdiği soru önergesinde Bakan Ersoy’a şu soruları yöneltti: “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Ek-1 Listesi’nde iptal edilen bölgeler arasında yer alan Yerköy Güven-Çiçekdağı Bulamaçlı-Mahmutlu Termal Turizm Bölgesi’nin iptal edilme gerekçesi nedir? Bölgemizin göç sorunu ve kalkınmada en son sıralarda yer alması düşünüldüğünde, 30.06.2007 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen Yerköy Güven-Çiçekdağı Bulamaçlı-Mahmutlu Termal Turizm Bölgesi’nin iptal edildiği 13.09.2019 tarihine kadar geçen tam 12 yıllık sürede hiçbir şekilde değerlendirilmemiş olmasının sebebi nedir?”