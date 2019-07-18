Sularımız balıklandı

İlimizdeki baraj ve göletlerde geçtiğimiz sene ve bu sene balıklama çalışması yapıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde benzer çalışma yürütmüştü.DSİ 12. Bölge Müdürü Okan Bal, kurum olarak hizmete sunulan baraj ve göletlerde her yıl düzenli balıklama çalışması yaptıklarını da bildirdi. Bu kapsamda 190 bin adeti Gelingüllü Barajı olmak üzere toplam 600 bin balığın Yozgat sularıyla buluştuğu belirtildi.

