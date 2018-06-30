SULAR ONLİNE İZLENECEK

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, makamında attığı imzalar sonrasında yaptığı açıklamada, Suda Akıllı Sistemle Akıllı Kazanımlar Projesinde Yozgat içme suyu şebekesinde bulunan 4 adet terfi merkezi ve 13 adet su deposuna entegre edilecek olan akıllı sistem SCADA ile suyun izlenip kontrol altında tutularak doğal kaynaklardan olan suyun sürdürülebilir kalkınmayı destekleme projesinin ORAN tarafından kabul edildiğini söyledi. ORAN Kalkınma Ajansı Mali Destek Programına sundukları projenin başarılı bulunduğunu ve bu nedenle de sözleşe imzalarının atıldığını dile getiren Arslan, ‘’Yapılacak olan sistemle suyun daha Yozgat merkez sınırlarına girmeden bulanıklık, sıcaklık, PH ve klor değerlerini kayıt altına alınıp uzaktan izlenmesini sağlayan SCADA sistemi kurulacaktır. Su depoları ve terfi merkezlerinin online izlenmesiyle depolarda taşma, boşalma gibi su kayıplarının önüne geçilecektir. Halkımıza ulaştırdığınız suyun sürekli olarak izlenip kalite değerleri kayıt altında tutulacaktır’’ dedi.