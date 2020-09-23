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SULAR KESiK

Yozgat Belediyesi şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle bugün sabahtan itibaren 48 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

23 Eylül 2020 Çarşamba 00:47
SULAR KESiK

YOZGAT şehir merkezinde bugün ve yarın olmak üzere 2 gün süreyle su kesintisi uygulanacak. Yozgat Belediyesinden yapılan açıklamada, şehre su sağlayan borulardaki yenileme çalışması sebebiyle 48 saat kesinti yaşanacağı kaydedildi. Kesintiye karşı vatandaşların tedbirli olması istenen açıklamada, kesintinin bugün sabah saat 08.00'den itibaren 48 saat süreceği ifade edildi. Açıklamada, ‘’Değerli hemşehrilerimiz; Sürekli patlayan, arıza veren, ömrünü tamamlayan kanserojen asbestli su borularını sizlerin ve geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için Avrupa Birliği standartlarında olan düktil borularla değiştiriyoruz. Yeni döşenen içme suyu borularının devreye alınacağından tüm mahallelerimizde planlı su kesintisi yapılacaktır. Hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için tedbirli olmalarını önemle rica ederiz. Hepimizin sağlığı için yapılacak bu çalışmalardan dolayı vereceğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı şimdiden özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz’’ ifadelerine yer verildi.

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SULAR KESiK
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