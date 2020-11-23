Sulamaya kapalı sistem

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, kıraç toprakların sulamasına yönelik tesis edilen baraj ve göletlerde toplanan suyun tasarruflu kullanılabilmesine yönelik başlatılan kapalı devre sulama sistemiyle ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Fakıbeyli köyünde yapımına başlanılan kapalı devre sulama sistemi çalışmalarını denetleyip, bilgi aldı. ‘’Topraklarımızı bereketlendiriyor su ile buluşturuyoruz’’ diyen Milletvekili Başer, Yozgat Merkez Fakıbeyli Göleti kapalı sistem sulama tesisi yapımına yönelik ihalenin İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz ay yapıldığını hatırlatarak, devam eden çalışmalar tamamlandığında Fakıbeyli ve İnceçayır köylerindeki toplam 5 bin 124,286 dekar alanın sulanacağını kaydetti. Milletvekili Yusuf Başer, Kapalı Deve Sulama Sistemi ile suyun tasarruflu kullanılacağını, böylece sulamada önemli bir tasarrufun sağlanacağını bildirdi.

KOP DESTEĞİ

Yozgat Merkez ve İlçelerinde 6 Milyon 365 bin lira proje bedelli 8 Kapalı Devre Sulama Sistemi ile ilgili çalışmalara Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi tarafından da mali kaynak aktarıldığı bildirildi. Yozgat Merkez Çadırardıç ve Divanlı Köyü, Çayıralan Menteşe Köyü, Yerköy Saray Köyü, Çekerek Hamzalı Köyü, Sarıkaya Tepedoğan Köyü, Kadışehri Seyhan ve Akdağmadeni Yangı Tarhana köylerinin Kapalı Devre Sulama Sistemleri projelerine KOP onay verdi. Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, projelerin hayata geçmesiyle bu yerleşim yerlerinde geleneksel tarımsal üretimden, sulu tarıma geçileceğini bildirdi. Yozgat’ta atıl durumda bulunan, boşa akan akarsuların tarıma kazandırılması için projeler geliştirdiklerini kaydeden Başer, Boğazlıyan Oğulcuk, Yerköy İnandık gibi önemli sulama barajları ile gölet yapımlarının devam ettiğini, projelerin tamamlanmasıyla Yozgat’ta buğday ekimi dışında yılda birden fazla üretimin mümkün olacağını, bu üretimin çiftçilerin gelirlerini artıracağını anlattı.