Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1324
ALTIN
460.303
DOLAR
7.6220
STERLİN
10.1636
EURO
9.0363

Sulamaya kapalı sistem

Yozgat’ta tarım alanlarının sulamasında tasarruf sağlanabilmesine yönelik başlatılan kapalı sulama sistemi çalışmalarına hız verildi. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen 8 Kapalı Devre Sulama Sistemiyle sulamada önemli düzeyde tasarruf sağlanacağı kaydedildi.

23 Kasım 2020 Pazartesi 00:26
Sulamaya kapalı sistem

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, kıraç toprakların sulamasına yönelik tesis edilen baraj ve göletlerde toplanan suyun tasarruflu kullanılabilmesine yönelik başlatılan kapalı devre sulama sistemiyle ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.  AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Fakıbeyli köyünde yapımına başlanılan kapalı devre sulama sistemi çalışmalarını denetleyip, bilgi aldı. ‘’Topraklarımızı bereketlendiriyor su ile buluşturuyoruz’’ diyen Milletvekili Başer, Yozgat Merkez Fakıbeyli Göleti kapalı sistem sulama tesisi yapımına yönelik ihalenin İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz ay yapıldığını hatırlatarak, devam eden çalışmalar tamamlandığında Fakıbeyli ve İnceçayır köylerindeki toplam 5 bin 124,286 dekar alanın sulanacağını kaydetti. Milletvekili Yusuf Başer, Kapalı Deve Sulama Sistemi ile suyun tasarruflu kullanılacağını, böylece sulamada önemli bir tasarrufun sağlanacağını bildirdi. 
KOP DESTEĞİ
Yozgat Merkez ve İlçelerinde 6 Milyon 365 bin lira proje bedelli 8 Kapalı Devre Sulama Sistemi ile ilgili çalışmalara Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi tarafından da mali kaynak aktarıldığı bildirildi. Yozgat Merkez Çadırardıç ve Divanlı Köyü, Çayıralan Menteşe Köyü, Yerköy Saray Köyü, Çekerek Hamzalı Köyü, Sarıkaya Tepedoğan Köyü, Kadışehri Seyhan ve Akdağmadeni Yangı Tarhana köylerinin Kapalı Devre Sulama Sistemleri projelerine KOP onay verdi. Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, projelerin hayata geçmesiyle bu yerleşim yerlerinde geleneksel tarımsal üretimden, sulu tarıma geçileceğini bildirdi. Yozgat’ta atıl durumda bulunan, boşa akan akarsuların tarıma kazandırılması için projeler geliştirdiklerini kaydeden Başer, Boğazlıyan Oğulcuk, Yerköy İnandık  gibi önemli sulama barajları ile gölet yapımlarının devam ettiğini, projelerin tamamlanmasıyla Yozgat’ta buğday ekimi dışında yılda birden fazla üretimin mümkün olacağını, bu üretimin çiftçilerin gelirlerini artıracağını anlattı.

Anahtar Kelimeler:
Sulamaya Kapalı Sistem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerköy merkez oluyor
Yerköy merkez oluyor
Sokaklar boşaldı
Sokaklar boşaldı
TARIMA ORAN’DAN DESTEK
TARIMA ORAN’DAN DESTEK
Eski Başkan vefat etti
Eski Başkan vefat etti
Emlak vergisini unutmayın!
Emlak vergisini unutmayın!
TOKi ŞEKiLLENiYOR
TOKi ŞEKiLLENiYOR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim