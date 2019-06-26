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SULAMAYA HAZIR

SORGUN ilçesindeki Taşlık Barajı’nda çalışmalar tamamlanarak, sulamaya hazır hale getirildi.

SULAMAYA HAZIR

SORGUN ilçesindeki Taşlık Barajı’nda çalışmalar tamamlanarak, sulamaya hazır hale getirildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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SULAMAYA HAZIR

Yozgat’ta yaptığı yatırımlarla mümbit toprakların su ile buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam eden DSİ, Yozgat il genelinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Sorgun ilçesi Taşlık Barajı ve Sulamasının tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, tamamlanarak sulama birliğine devri yapılan Taşlık Barajı ve Sulaması kapsamında barajda depolanan su ile 7 bin 110 dekar tarım arazinin tamamına 2019 yılı sulama sezonunda sulama suyu verilmeye başlandığını söyledi. Aydın, bölgede yapılamaya başlanan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile 173 lira dekar başına gelir artışı, 610 kişiye istihdam alanı ve milli ekonomiye 6 milyon 373 bin 346.36 lira yıllık katkı sağlanmasının hedeflendiğini anlattı. Aydın, temelden yüksekliği 45 metre olan ve 10,12 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ile birlikte sulama inşaatında emeği geçenlere teşekkür etti. 

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