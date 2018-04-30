Sulamaya gölet desteği

Baydiğin Beldesindeki Kızıloynak ve Yavşanlı Dereleri üzerinde inşa edilmeye çalışılan gölet temelden yüksekliği 22 metre olacak. 840 bin metreküp su toplama kapasitesine sahip göletteki fiziki gerçekleşme yüzde 34’e ulaştırıldı. Toprak dolgu, talvegden yüksekliği 18 metre, temelden yüksekliği 22 metre ve kret uzunluğu 441,55 metre olan sulama amaçlı bir gölette depolanacak su ile Baydiğin Beldesi’nin arazilerinin brüt bin 760 dekarlık kısmı sulanacak. İhalesi 2014 yılında gerçekleştirilen göletin yapımına geçen yıl başlanıldı.