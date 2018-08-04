SULAMAYA DESTEK

Geçen yıl imzalanan protokol ile KOP idaresinden Yozgat tarımın gelişmesine yönelik 30 milyon liralık destek sağlandı. Türkiye’nin önemli tarım bölgeleri arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat’ta, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi koordinesinde yapımı tamamlanan Baraklı Göleti Kapalı Sulama Sistemi tamamlandı, tarım alanlarının sulanmasına başlanıldı. 2017 yılında yapımına başlanılan ve KOP tarafından desteklenerek 8,5 milyon liraya mal olan proje ile kıraç araziler bereketlenmeye başladı. Toplamda 5 bin hektar alanı sulayacak olan projeyle ilgili çalışmaları inceleyip, bilgi alan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, “İlimiz su zengini bir il değil. Sulamada su kaybını önleyen kapalı sistem sulama sisteminin uygulanacağı projeden bu bölgede 5 bin dekar arazi faydalanacak. Şu anda ilk etapta Baraklı, Konurlu ve Boyalık köylerimizin arazilerine 28 kilometre hat döşenerek 450 hektar araziye test amaçlı su verilmeye başlandı. Bu araziler daha önce kıraçtı ve sadece arpa, buğday veya nohut gibi ürünler yetiştiriliyordu. Suyun gelmesi ile birlikte arazilerimiz bereketlendi ve sulu tarım yaparak çiftçilerimiz alternatif ürünlerde yetiştirebilecek. Sistemin bölgedeki çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yozgat’ın KOP Projesi kapsamına alınmasında büyük çaba gösteren dönemin Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a ve Yozgat Milletvekillerine teşekkür eden Vali Yurtnaç, özellikle sulu tarımda KOP’un Yozgat’a büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

