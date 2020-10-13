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SULAMAYA DESTEK

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sorgun ilçesinde yapımı devam eden sulama amaçlı göletlerde incelemelerde bulundu. Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Okan Bal, Milletvekili Başer’e yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

13 Ekim 2020 Salı 00:43
SULAMAYA DESTEK

SORGUN ilçesinde tarım alanlarının sulanabilmesi amacıyla önceki yıllarda yapımına başlanılan göletlerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sorgun Araplı Göleti ikmal inşaatında çalışmalara başlandığı, kondüvi betonarme imalatı ile gövde altı ve cut-off sıyırma kazılarının devam ettiği bildirildi. Gölet tamamlandığında 3 bin 530 dekar tarım alanını sulayacak. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, DSİ Bölge Müdürü Okan Bal ile birlikte yapımı devam eden göletlerde incelemelerde bulundu. Milletvekili Başer, Sorgun Gevrek Göleti'nde yapım işlerinin hızla devam etiğini belirterek, 2021 yılında tamamlanacağını bildirdi. Başer, ‘’Göletimizde 2.8 milyon metreküp su depolayacak, 8 bin hektar alanda sulama yapacağız’’ dedi. Başer, Sorgun Erkekli Göleti'nde de incelemelerde bulundu. Göletin sulama kanallarının bitirdiğini belirten Başer, ‘’Yılsonunda su tutmaya başlıyoruz. Önümüzdeki yıl deneme sulaması yapıyoruz. Göletimizden 740 hektar alanda sulama yapacağız’’ diye konuştu.  Milletvekili Yusuf Başer, Sorgun Sarıhamzalı Bahadın Barajınının da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Barajın fiziki gerçekleşme oranını yüzde 88 seviyesine geldiğini hatırlatan Başer, ‘’2021 yılında hizmete alıyoruz. Barajımız 21 milyon metreküp su depolama alanına sahip. Barajımızda temin edeceğimiz su ile Sorgunumuzun içme suyu sıkıntısını çözüyoruz. 11 bin dekar tarım arazisini suyla buluşturacağız’’ ifadelerini kullandı. 

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