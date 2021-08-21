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SULAMAYA ADIM ADIM

Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki kurak alanların sulanması amacıyla projelendirilip, 2017 yılında inşaatına başlanılan İnandık Barajında inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İnşaat sahasında incelemelerde bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdür Yardımcısı Aslı Erdoğan Menekşe, fiziki gerçekleşmenin yüzde 60 civarında olduğunu söyledi.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 00:19
SULAMAYA ADIM ADIM

Yozgat’ın önemli tarım bölgelerinden biri olan Yerköy ilçesinde, verimli toprakları sulayıp, daha bol, kaliteli tarımsal ürünün alınmasına yönelik 1962 yılında planlanan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen İnandık Barajında inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 2017 yılı yatırım programına alınmasının ardından aynı yıl Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ihalesi yapılıp, Ağustos ayında da inşaatına başlanılan İnandık Barajı, yaklaşık 4 yıl içerisinde tamamlanması planlandı. 89 milyon 839 bin 463,60 lira yaklaşık maliyeti bulunan İnandık Barajı inşaatı, 54 milyon 763 bin 110,00 lira bedelle ihale edildi. DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Aslı Erdoğan Menekşe, İnandık Barajı inşaat sahasında incelemelerde bulundu. DSİ Bölge Müdürlüğü Barajlar Daire Başkanlığından İnşaat Mühendisi Serhat Batmaz, Barajlar Şube Müdürü Çağrı Serçe ile birlikte inşaat alanını gezen Menekşe, baraj inşaatında 120 bin metreküp SSB dolgu imalatının tamamlandığını, fiziki gerçekleşmenin ise yaklaşık yüzde 60 seviyesine ulaştığını bildirdi. Baraj tamamlandığında depolayacağı 31.10 milyon metreküp su ile 28 bin 750 dekar tarım alanını sulayacak. Barajın devreye sokulmasıyla yapılacak sulu tarımla ülke ekonomisine yıllık 25 milyon 40 bin 417 lira katkı sağlanmasının hedeflendiğinin de altı çizildi. 

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SULAMAYA ADIM ADIM
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