Sulamaya açıldı

Halıköy Beldesine yaklaşık 1,5 kilometre kuzeyinde Çekerek ırmağına mansaplanan Sümbül deresinde yapımı tamamlanan Halıköy göletinin yapımı geçen yıl tamamlandı. Geçici kabulün ardından su tutulmaya başlanılan ve aynı yıl Eylül ayında kesin kabulü yapılan barajda depolanacak 2.2 metreküp su ile 5 bin 180 dekar tarım alanını suya kavuşturuldu. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, talvegden 29.55 metre, temelden 45.50 metre yüksekliğinde olan baraj, sulama programına dahil edildi.