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Sulamaya açıldı

KADIŞEHRİ ilçesinde geçtiğimiz yıl Eylül ayı içerisinde kesin kabulü de yapılan Halıköy barajı, tarımsal alanları sulama programına alındı.

Sulamaya açıldı

KADIŞEHRİ ilçesinde geçtiğimiz yıl Eylül ayı içerisinde kesin kabulü de yapılan Halıköy barajı, tarımsal alanları sulama programına alındı.

31 Ekim 2019 Perşembe 01:02
Sulamaya açıldı

Halıköy Beldesine yaklaşık 1,5 kilometre kuzeyinde Çekerek ırmağına mansaplanan Sümbül deresinde yapımı tamamlanan Halıköy göletinin yapımı geçen yıl tamamlandı. Geçici kabulün ardından su tutulmaya başlanılan ve aynı yıl Eylül ayında kesin kabulü yapılan barajda depolanacak 2.2 metreküp su ile 5 bin 180 dekar tarım alanını suya kavuşturuldu. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, talvegden 29.55 metre, temelden 45.50 metre yüksekliğinde olan baraj, sulama programına dahil edildi. 

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Sulamaya Açıldı
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