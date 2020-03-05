Sulamada yenileme çalışması

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ‘Uzunlu Barajı Sulaması yenileme’ projesinin giderlerinin karşılanması için Dünya Bankası’ndan finansman temin edildiği hatırlatıldı. Finansman tutarlarının bir bölümünün suma yenileme işinin sözleşmesi kapsamındaki ödemeler için kullanacağı açıklandı. Boğazlıyan İlçesi Uzunlu Beldesi’ndeki proje çalışmaları bin 200 günde tamamlanacak. 8 bin hektar sahanın sulaması için gerekli, 178 bin 735 metre uzunluğunda, muhtelif çap ve basınçlarda borular, özel parçaları ile 35 bin 765 metre uzunluğunda muhtelif çap ve basınçlarda CTP ve özel parçalarının temini, döşenmesi, boru hendek kazı ve dolguları yapılacak. Boru hatları üzerinde bulunan hat kapama, su alma vanası, ara ve hat sonu tahliyesi, hava vanası, yol geçişi, ayrım yapısı, basınç kırıcı vana odası, dere geçişi, kavşut yapısı gibi sanat yapılarının inşası, Şebekedeki tahliye kanallarının kazı, dolgu, taş tahkimatları yapılacak. Bu proje için mali ve teknik yeterlikleri sağlayan uygun isteklileri kapalı zarf teklif vermeye davet edildi. İhalenin, Dünya Bankası’nın Satın alma kuralları kapsamında belirtilen şekilde İhale İlanı duyurusunun yapılarak ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirileceği açıklandı. Tekliflerin en geç 14 Nisan 2020 saat 14:00’e kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmesi istendi.