Sulamada yeni dönem

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta sulama sistemlerinin yeraltına alınarak, yaşanılan su kaybını ve israfını önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Yozgat İl Özel İdaresi’nin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte hazırladığı, Konya Ovası Projesi tarafından desteklenen 8 Kapalı Devre Sulama Sistemi Projesi’ni hayata geçirmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ile birlikte, Yerköy ilçesinin Saray Köyünde devam eden çalışmaları inceleyip, bilgi aldı. Milletvekili Başer, Sarayköy'de KOP kapsamında yaptırılan Kapalı Devre Sulama sistemi kapsamında 16 bin 322 metre kanal döşenerek, 3 bin dekar alanda bulunan tarım topraklarının suya kavuşturulduğunu söyledi. Başer, Yozgat'ta atıl durumda bulunan, boşa akan akarsuların tarıma kazandırılması amacıyla hazırlanan projelerin tarım sektörüne önemli bir cansuyu sağladığını kaydetti. Başer, projelerin hayata geçmesiyle geleneksel tarımsal üretimden, sulu tarıma geçilerek, üründe çeşitliliğin artırılmasının yanında, kalitenin ve rekoltenin de yükseleceğinin altını çizdi.