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SULAMADA TASARRUF PROJESi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Derbent Köyünde yapımı devam eden kapalı devre sulama kanalı çalışmalarını inceledi, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

SULAMADA TASARRUF PROJESi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Derbent Köyünde yapımı devam eden kapalı devre sulama kanalı çalışmalarını inceledi, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 05:54
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SULAMADA TASARRUF PROJESi

 Başer, yakın zamanda köyün 6 bin dekar toprağını suyla buluşturacak, tarımsal üretim çeşitliliğini artıracak olan projeyle ilgili çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini anlattı. Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta mevcut su kaynaklarının daha tasarruflu kullanılması amacıyla 8 gölet tarafından sulaması yapılan tarım alanlarında ‘Toplu Basınçlı Damlama Sulama Sistemi’ devreye girmesine yönelik 2011 yılında proje hazırlandı. İl genelindeki toplam 24 göletten 8’inde kanallar aracılığı ile yapılan açık tarım sulama sistemi devre dışı bırakıldı. Yaklaşık 3 milyon 500 bin liralık harcama ile gerçekleştirilen çalışma ile Aydıncık, Boğazlıyan, Sarıkaya, Sorgun, Yerköy ilçelerindeki 8 göletten sulaması yapılan tarım alanlarında ‘Toplu Basınçlı Damlama Sulama Sistemi’ devreye sokuldu. Böylece mevcut su kaynaklarının açık sulama ile boşa akması engellenip, daha az su ile daha fazla alanın tasarruflu şekilde sulanması sağlandı. Yozgat’taki diğer sulama göletlerinde de kapalı devre sulama sisteminin devreye sokulmasına yönelik çalışmaların yapıldığı, böylece sulama da daha fazla suyun tüketiminin önüne geçilerek, tasarruf sağlandığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
SULAMADA TASARRUF PROJESi
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