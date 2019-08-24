SULAMADA TASARRUF

DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Daire Başkanlığının koordinasyonunda Dünya Bankası ile yürütülen ‘Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi’ kapsamında yer alan Boğazlıyan Uzunlu Sulaması projesi kapsamında kapalı devre sulama sistemi inşaatı devam ediyor. Bölge çiftçisinin sulamada sorun yaşamaması için Uzunlu Barajı’ndan su tarım alanlarına kontrollü olarak veriliyor. 3 milyon 200 bin liralık harcama ile tamamlanması planlanan Uzunlu Sulama Sistemi yenileme çalışmasının, DSİ’nin bir diğer sulama sistemi olan Oğulcuk barajına oldukça yakın olduğu, Oğulcuk Sulama Sistemi kapsamındaki arazi toplulaştırması çalışmalarının 2017 yılının sonlarında başlandığı hatırlatıldı.

Mevcut durumda Arazi Toplulaştırması, Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında hali hazır harita temin edilerek, esas harita çizildiği, zemin analizi çalışmaları, blok planı etütlerinin tamamlanıp, parselasyon aşamasına geçilip, toplulaştırma çalışmalarının yüklenici tarafından yapıldığı bildirildi. Uzunlu sistemi kapsamında yer alan arazi toplulaştırması çalışmalarının, proje ilerledikçe Oğulcuk sistemi kapsamındaki çalışmalarla paralel olarak yürütüleceği, projenin öngörülen tamamlanma tarihi 21 Eylül 2020 olduğu, Uzunlu Sulama Sisteminin, Boğazlıyan Sulama Birliği tarafından işletildiği ifade edildi. Uzunlu Sistemi kapsamında 17 yerleşim birimi yer aldığı, proje sahasının yaklaşık 8 bin 928 hektar olduğu, bunun 419 hektarının Hazine arazisi, 33 hektarının da mera olduğu açıklandı. Arazi toplulaştırmaya tabi tutulması öngörülen toplam parsel sayısının bin 600 olduğu, 432 çiftlik parselasyona tabi bulunduğunun altı çizildi. Boğazlıyan Uzunlu Sulaması proje kapsamında yürütülen çalışmalar ile birlikte, daha önce tarım alanlarının sulamasında kullanılan beton kanallar atıl kaldı. Kanalların önemli bölümünün kırıldığı kaydedildi.