TARIMSAL sulamada tasarruf edilmesi amacıyla hazırlanan yeraltı ve damlama sulama sistemiyle ilgili hazırlanan projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Boğazlıyan ve Çandır ilçelerindeki tarım alanlarının sulamasına yönelik inşa edilip, yenileme çalışması yapılan Uzunlu Barajı’nda biriken suyu tarım alanlarına taşıyan kanalların yer altına alınmasına yönelik açılan ihale süreci tamamlandı. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ‘’Boğazlıyan Uzunlu Barajımızın sulama borularını yeniliyoruz. Yaklaşık 200 kilometrelik bir alanda boru yenileme çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız. Yozgat’ımıza ve toprağı suyla buluşacak çiftçi kardeşlerimize hayırlı olsun’’ dedi. Devlet Su İşleri tarafından yürütülen Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme projesinin giderlerinin karşılanması için Dünya Bankası’ndan finansman temin edildiği kaydedildi. Finansman tutarlarının bir bölümünün sulama sistemi yenilemesindeki ödemeler için kullanacağı açıklandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, projesi kapsamında, Boğazlıyan İlçesi Uzunlu Beldesinde bin 200 günde tamamlanacak proje kapsamında, 8 bin hektar sahanın sulaması için 178 bin 735 metre uzunluğunda, muhtelif çap ve basınçlarda borular kullanılacak. Özel parçaları ile 35 bin 765 metre uzunluğunda muhtelif çap ve basınçlarda CTP ve özel parçaları temin edilecek. Bunların döşenmesi, boru hendek kazı, dolgularının yapılması, boru hatları üzerinde bulunan hat kapama, su alma vanası, ara ve hat sonu tahliyesi, hava vanası, yol geçişi, ayrım yapısı, basınç kırıcı vana odası, dere geçişi, kavşut yapısı gibi sanat yapıları inşa edilecek. Şebekedeki tahliye kanallarının kazı, dolgu, taş tahkimatları yapılacak.

1996’DA HİZMETE AÇILDI

Uzunlu Barajı, Boğazlıyan ve Çandır ilçelerinde yaklaşık 8 bin hektar tarım alanının sulanması amacıyla 1996 yılında inşa ettirilip, hizmete açıldı. 2011 yılında zemininde çatlama olduğu ve suyun sürekli eksildiğinin belirlenmesi üzerine barajdaki su boşaltılıp, tespit edilen çatlak onarılıp, su tutuldu. Buna rağmen su kaçağının devam ettiği belirtilerek, bir yıl sonra barajda toplanan su tamamen boşaltılıp, zemin çalışmasına başlanıldı. 2013 yılında baraj zeminindeki çatlağın kapatılmasına yönelik başlatılan çalışmalar tamamlandı ve barajda yeniden su tutuldu. Uzunlu Barajı gövdesindeki su kaçağının kalıcı olarak önlenebilmesi amacıyla zemininin betonla kaplanıp, dolgu yapıldığı kaydedildi. 4 milyon 300 bin metreküp su toplama kapasitesine sahip Uzunlu Barajı'ndaki su ile 2017 yılından itibaren tarım alanları tekrar sulanmasına başlandı. Barajdaki suyun tarım alanlarına taşınırken yaşanılan kayıpları önlemek amacıyla açık kanal sisteminden vazgeçildi. Hazırlanan kapalı devre sulama sistemi projesinin ihale süreci de tamamlandı. Eski kanallar ise kaderine terkedildi.