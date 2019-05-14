Sulamada modernizasyon

DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Dünya Bankası ile yürütülen ‘Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi’ kapsamında yer alan 8 bin hektar tarım alanının sulamasını kapsayan Boğazlıyan Uzunlu Sulaması projesinin ilerleyişine yön verecek misyon toplantılarının ilki Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirildi. DSİ Bölge Müdürü Okan Bal toplantıya başkanlık etti. Toplantıya, Dünya Bankası heyeti Görev Takım Lideri Pieter Waalewijn, Proje ve İnşaat Daire Başkan Yardımcısı Doğangün Çiftlik, teknik heyetin katıldı. Boğazlıyan Uzunlu Sulaması projenin tanıtımı, toplulaştırmada gelinen durum, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantının ardından sahada teknik heyetçe incelemeler yapıldı.
14 Mayıs 2019 Salı 00:00
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