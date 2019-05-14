Sulamada modernizasyon

BOĞAZLIYAN ilçesinde tarım alanlarını sulamaya yönelik tesis edilip, daha sonra yapılan çalışma ile yenilenen Uzunlu Barajı sulama modernizasyonu projesi ile ilgili yürütülen alanda bilgilendirme çalışmasının ardından, proje değerlendirme toplantısı da yapıldı.