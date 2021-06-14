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SULAMA YER ALTINDAN

Yozgat’ın Boğazlıyan ve Çandır ilçelerindeki tarım alanlarının sulamasında kullanılan Uzunlu Barajında biriken suyu, sunacak alanlara taşımasında kullanılan kanallar toprak altına alınarak, buharlaşmasının önüne geçilerek, sulamada da tasarruf sağlanacak.

14 Haziran 2021 Pazartesi 00:31
SULAMA YER ALTINDAN

Yozgat’ın Boğazlıyan ve Çandır ilçelerindeki tarım alanlarının sulamasında kullanılan Uzunlu Barajında toplanan suyun tarım alanlarına taşınmasında kullanılan açık kanalların toprak altına alınmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. 
Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Boğazlıyan Uzunlu Sulaması Yenileme çalışmaların başladığı belirtilerek, iş kapsamında toplamda çeşitli ebatlarda 214 bin 470 metre boru döşenip, 21 bin 100 metre tahliye kanalı yapılacak. Bin 258 adet sanat yapısı, 964 metre Karayolu geçişi, 23 menfez yapısı, 790 bin metrekare stabilize malzeme, 117 bin 330 kilo Cebri boru imalatı/montajı ve dipsavak ayar vanası montajı yapılacak. Ana Kanalda 220 kilometreye kadar kanal kazısı, 880 kilometreye kadar da boru imalatı tamamlandı. İnşaat tamamlandığında 8 bin hektar tarım arazisinin modern basınçlı borulu sulama sistemi ile sulanmasının yapılacağı kaydedildi. 
SULAMADA TASARRUF
Tarımsal sulamada tasarruf edilmesi amacıyla hazırlanan yeraltı ve damlama sulama sistemiyle ilgili hazırlanan projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Boğazlıyan ve Çandır ilçelerindeki tarım alanlarının sulamasına yönelik inşa edilip, yenileme çalışması yapılan Uzunlu Barajı’nda biriken suyu tarım alanlarına taşıyan kanalların yer altına alınması çalışması da devam ediyor. Uzunlu Barajı, Boğazlıyan ve Çandır ilçelerinde yaklaşık 8 bin hektar tarım alanının sulanması amacıyla 1996 yılında inşa ettirilip, hizmete açıldı. 2011 yılında zemininde çatlama olduğu ve suyun sürekli eksildiğinin belirlenmesi üzerine barajdaki su boşaltılıp, tespit edilen çatlak onarılıp, su tutuldu. Buna rağmen su kaçağının devam ettiği belirtilerek, bir yıl sonra barajda toplanan su tamamen boşaltılıp, zemin çalışmasına başlanıldı. 2013 yılında baraj zeminindeki çatlağın kapatılmasına yönelik başlatılan çalışmalar tamamlandı ve barajda yeniden su tutuldu. Uzunlu Barajı gövdesindeki su kaçağının kalıcı olarak önlenebilmesi amacıyla zemininin betonla kaplanıp, dolgu yapıldığı kaydedildi. 4 milyon 300 bin metreküp su toplama kapasitesine sahip Uzunlu Barajı'ndaki su ile 2017 yılından itibaren tarım alanları tekrar sulanmasına başlandı. Barajdaki suyun tarım alanlarına taşınırken yaşanılan kayıpları önlemek amacıyla açık kanal sisteminden vazgeçildi. Hazırlanan kapalı devre sulama sistemi projesinin ihale süreci tamamlanıp, başlanılan inşaat çalışmaları devam ederken, eski kanallar ise kaderine terkedildi. 

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SULAMA YER ALTINDAN
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