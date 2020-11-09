SULAMA TESiSLERiNi BiTiRiN!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri 2021 bütçesi üzerine Plan Bütçe Komisyonu’nda yapılan konuşmada Devlet Su İşleri kurumuna teşekkür etti, ödenek yetersizliğinden yarım kalan işlerin 2021'de tamamlanmasını istedi. Keven, “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2020 bütçesi 9 milyar 454 milyon liraydı, 2021 bütçesi 18 milyar 730 milyon lira teklif ediliyor. Yani tam 2 katı. Bu denli yüksek bir artışa göre Sayın Genel Müdür'den Yozgat’ta yarım kalan ve istenilen hızda ilerlemeyen gölet ve sulama inşaatlarının hızlandırılmasını bekliyorum’’ dedi. Milletvekili Keven, bu bütçeyle 2021 yılında yarım kalmış bir iş kalmayacağına inandığını, Sorgun Gevrek Göleti, Araplı Göleti İkmal İnşaatı, Erkekli Göleti, Eymir Göleti inşaatlarının 2021 yılında işletmeye alınmasını umduğunu anlattı. Keven, ‘’Büyükmahal Sulaması İkmal İnşaatı işi de artık bir an önce tamamlanmalıdır. Bu işlerin tamamlanması çok gecikti. Bölge halkı sulama suyuna kavuşacağı günü bekliyor. Boğazlıyan Uzunlu Barajı’na yapılacak kapalı sistem sulama projesine Uzunlu halkı yeni bir ilave bekliyor. Uzunlu halkı Mestanlı, Pekmeztepesi, Öksüzkayak ve Başçavuş mevkilerine bir pompaj sulama hattı yapılmasını bekliyor. Yenifakılı Bektaşlı köyünde yapılan ve köylüler arasında büyük sorunlara yol açmış olan toplulaştırma projesine de el atmanızı rica ediyorum. Bektaşlı’da yaşanan sıkıntıların soruşturulmasını daha önce de talep etmiştim. Bu konunun sağlıklı bir sonuca erdirilmesi çok önemli” diye konuştu. Ziraat Odaları ile yaptığı görüşmeler sonucunda edindiği bilgileri Bakan Pakdemirli ile paylaşan Keven, Yozgat’ta, Ziraat Odaları başkanları ile yaptıkları birebir görüşmelerde sorunlarının çözüme erdirilmesinin istendiğini kaydetti. Keven, ‘’Ziraat Odaları başkanları gübre, zirai ilaç, tohum ve sulama elektrik fiyatlarında görülen artışları en önemli sorun olarak sıralıyorlar. Bu artışların ekim döneminde sürdürülebilir üretimi engellediğini söylüyorlar. Geçen yıldan kalan sertifikalı tohum desteklerinin acil ödenmesini, veraset intikalleri yapılmadığı için ÇKS’ye dâhil edilemeyen ama üzerinde tarımsal üretim yapılan araziler de tarımsal desteklerden faydalanmasını, tarımsal desteklerden arazi sahibinin değil, o arazi üzerinde tarımsal üretim yapanların faydalanmasını talep ediyorlar. Elektrik fiyat artışları ile çiftçi sulama yapamaz hâle geldi. Tarımsal abone elektrik fiyatları makul seviyelere mutlaka çekilmelidir. Destekler ve destek miktarları ekim döneminden önce açıklanmalıdır. Ayrıca bu destekler gecikmeden, gününde ve toplu verilmelidir. Verimli tarım arazileri korunmalı, arazi parçalanmasının önüne geçilmeli, toplulaştırma sorunsuz ve hızlı bir şekilde yapılmalıdır.Her ürünün taban fiyatı hasattan en az bir ay önce açıklanmalıdır. Kaba yem desteği artırılmalıdır. Yem fiyatları sınırlanmalı. Süt fiyatları artırılmalıdır, süt üreticileri bu durumda perişandır” diye konuştu.