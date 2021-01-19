SULAMA TESiSLERiNE DEVAM

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen sulama amaçlı tesislerin son durumu masaya yatırıldı. AK Parti Yozgat milletvekili Yusuf Başer, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ile bir araya gelerek, Yozgat’ta yapılmakta olan baraj ve göletlerin ödenek ihtiyaçları, yeni sulama kanallarının yapılması, personel ihtiyaçlarının temin edilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulundu. Milletvekili Yusuf Başer, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ile yaptığı görüşmeden sonra yaptığı yazılı açıklamada, Yozgat’ın Yerköy ilçesinin 40 yıllık hayali olan, hasretle beklediği İnandık Barajı’nın yüzde 35 seviyesine ulaştığını söyledi. Başer, 2 bin 875 hektar sulama alanı olan barajın, bölge tarımı ve ekonomisine büyük katkı sunacağını, tarım ve hayvancılığı geliştireceğini, barajın bu yılsonuna kadar tamamlanması 90 milyon lira ödenek ihtiyacının olduğunu bildirdi. Başer, ödeneğin çıkartılıp, sulama kanallarının bir an evvel yapımına başlanılması gerektiği konusunda genel müdür ile fikir birliğine vardıklarını kaydetti. Başer, Bozok Üniversitesi Göleti projesine ödenek tahsisi, Yozgat Merkez Derbent, Sarıkaya Bahçelievler Mahallesi, Boğazlıyan Sırçalı, Sorgun Hoşumlu, Aydıncık Gezbel Deresi, Kadışehri Gümüşdiğin Taşkın Koruma projeleri ile Sarıkaya Hasbek Barajı Projesinin yatırım programına alınmasını talep ettiğini bildirdi. Başer, ‘’Borulu sistemle yapılacak Gelingüllü-Paşaköy Sulaması Rehabilitasyon İşinin 2021 yılı içerisinde ihale edilmesi ile yeni hizmet binasına taşınan Yozgat DSİ müdürlüğünün personel ve ekipman ihtiyaçlarını da Genel Müdürümüze ilettim’’ diye konuştu.