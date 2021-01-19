Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1565
ALTIN
440.134
DOLAR
7.4504
STERLİN
10.1477
EURO
9.0336

SULAMA TESiSLERiNE DEVAM

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ile yaptığı görüşmede, Yozgat’ta devam eden sulama tesislerinin son durumu hakkında bilgi aldı.

19 Ocak 2021 Salı 00:00
SULAMA TESiSLERiNE DEVAM

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen sulama amaçlı tesislerin son durumu masaya yatırıldı. AK Parti Yozgat milletvekili Yusuf Başer, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ile bir araya gelerek, Yozgat’ta yapılmakta olan baraj ve göletlerin ödenek ihtiyaçları, yeni sulama kanallarının yapılması, personel ihtiyaçlarının temin edilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulundu. Milletvekili Yusuf Başer, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ile yaptığı görüşmeden sonra yaptığı yazılı açıklamada, Yozgat’ın Yerköy ilçesinin 40 yıllık hayali olan, hasretle beklediği İnandık Barajı’nın yüzde 35 seviyesine ulaştığını söyledi. Başer, 2 bin 875 hektar sulama alanı olan barajın, bölge tarımı ve ekonomisine büyük katkı sunacağını, tarım ve hayvancılığı geliştireceğini, barajın bu yılsonuna kadar tamamlanması 90 milyon lira ödenek ihtiyacının olduğunu bildirdi. Başer, ödeneğin çıkartılıp, sulama kanallarının bir an evvel yapımına başlanılması gerektiği konusunda genel müdür ile fikir birliğine vardıklarını kaydetti. Başer, Bozok Üniversitesi Göleti projesine ödenek tahsisi, Yozgat Merkez Derbent, Sarıkaya Bahçelievler Mahallesi, Boğazlıyan Sırçalı, Sorgun Hoşumlu, Aydıncık Gezbel Deresi, Kadışehri Gümüşdiğin Taşkın Koruma projeleri ile Sarıkaya Hasbek Barajı Projesinin yatırım programına alınmasını talep ettiğini bildirdi. Başer, ‘’Borulu sistemle yapılacak Gelingüllü-Paşaköy Sulaması Rehabilitasyon İşinin 2021 yılı içerisinde ihale edilmesi ile yeni hizmet binasına taşınan Yozgat DSİ müdürlüğünün personel ve ekipman ihtiyaçlarını da Genel Müdürümüze ilettim’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
SULAMA TESiSLERiNE DEVAM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süt besiciliğine destek
Süt besiciliğine destek
BBP camiasının acı günü
BBP camiasının acı günü
Askerler yemin etti
Askerler yemin etti
Çalışanın ücretine zam
Çalışanın ücretine zam
Tarım sektörüne KOP desteği
Tarım sektörüne KOP desteği
Kaya, denetim yaptı
Kaya, denetim yaptı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim