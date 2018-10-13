Sulama tesisleri balıklandırıldı

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Çekerek Barajı'na bırakılan 300 bin yavru sazanın ardından DSİ ekipleri de aynı baraj sularına 290 bin pullu sazan yavrusu bıraktı. DSİ ekipleri, Yahyasaray Barajına 120 bin, Uzunlu barajına 130 bin, Gelingüllü Barajına da 220 bin pullu sazan yavrusunun bırakıldığını duyurdu. Su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması, gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, doğal türler ile birlikte çevre dengesinin korunması, su kaynaklarında biyolojik çeşitliliğin arttırılması amacıyla iç suların balıklandırıldığı ifade edildi.