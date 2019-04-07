Sulama tesisi onarıldı

Yerköy Yenimahalle Sulaması onarımı inşaatı yapım işinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen teknik inceleme sonrasında kesin kabulü de yapıldı. Proje kapsamında 740 metre trapez kesitli beton kaplamalı tahliye kanalı yapıldı. Bu arada yapımı tamamlanan Yerköy Regülatörü ve iletim kanalında biriken rusubatın temizlenmesi için yapılan makinalı ıslah çalışmaları da bitirildi. Yerköy grubu Yenimahalle bölümü 104 milyon Lira harcanarak, yaklaşık 100 kilometresi aspes ve kapalı kanal, 130 kilometresi de borulu sistem olmak üzere toplam 239 kilometre bir tesisat gerçekleştirilip, 2011 yılında hizmete sunulmuştu. 5 bin 807 hektar arazi, sulama imkânına kavuşturuldu. Geçen süre içerisinde yıpranan kesimlerde bakım, onarım çalışması gerçekleştirildi.