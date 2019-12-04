Sulama tesisi inşaatına devam

Genel Müdür Aydın, Aşağı Çekerek birinci merhale Zile, Maşat, Reşadiye ve Mamure Ovaları Sulaması inşaatı şantiyesini ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Aydın’a, DSİ Bölge Müdürü Okan Bal, Yozgat Şube Müdürü Abdulkadir Bayrak, DSİ Samsun Bölge Müdürü Nazmi Koçak, Bölge Müdür Yardımcısı Kağan Şan eşlik etti. 22 Haziran 2017 tarihinde temeli atılan sulama tesisi birinci kısım inşaatının devam ettiği, 234 bin 300 dekar zirai araziyi sulayacak olan 16 kilometre iletim hattı ile 7 bin 590 dekar arazinin sulama şebekesinin döşenemeye çalışıldığı bildirildi. Söz konusu işte, sulama projelerinde ülkemizde kullanılan en büyük boru çapı olan 3 bin 800 milimetre çapında CTP boru kullanıldığı kaydedildi. Çekerek Barajı’nda depolanacak 1 milyar 310 milyon metreküp su ile Yozgat’ta 65 bin 760 dekar, Tokat’ta 176 bin 650 dekar, Amasya’da 424 bin 490 dekar ve Çorum’da 12 bin dekar olmak üzere toplam 678 bin 900 dekar arazinin sulanmasının planlandığına dikkat çekildi.

