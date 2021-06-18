Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1414
ALTIN
497.787
DOLAR
8.7059
STERLİN
12.1452
EURO
10.3780

SULAMA SiSTEMLERi YENiLENiYOR

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta mevcut su kaynaklarının daha tasarruflu kullanılması amacıyla baraj ve göletlerden sulaması yapılan tarım alanlarında 'Toplu Basınçlı Damlama Sulama Sisteminin' devreye sokulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

18 Haziran 2021 Cuma 00:58
SULAMA SiSTEMLERi YENiLENiYOR

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta tarım alanlarında sulamasında tasarruf edilmesine yönelik başlatılan 'Toplu Basınçlı Damlama Sulama Sistemi' ile ilgili çalışmalar devam ediyor.
Yozgat Valiliği tarafından 2011 yılında hazırlanan proje kapsamında başlatılan çalışmalar doğrultusunda il genelindeki toplam 24 göletten 8'inde kanallar aracılığı yapılan sulama sisteminde vazgeçildi. Yaklaşık 3 milyon 500 bin liralık harcama ile gerçekleştirilen çalışma ile Aydıncık, Boğazlıyan, Sarıkaya, Sorgun, Yerköy ilçelerindeki göletlerden sulaması yapılan tarım alanlarında 'Toplu Basınçlı Damlama Sulama Sistemi' devreye sokuldu. Böylece mevcut su kaynaklarının açık sulama ile boşa akması engellenip, daha az su ile daha fazla alanın tasarruflu şekilde sulanması sağlandı. Yozgat'taki diğer sulama göletlerinde de kapalı devre sulama sisteminin devreye sokulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Yozgat’ın Çekerek ilçesinde planlanan sistem ile ilgili çalışmaları inceledi. Yılmaz, Çekerek ilçesinin Kamışcık ve Sarıköy Köylerine KOP desteği ile kapalı sistem tarımsal sulama tesisinin yapıldığını bildirdi. Boğazlıyan ilçesinde ise Karahallı Sulama Sahasında bakım onarım çalışması yapıldı. Küresel iklim değişikliği etkilerinin en çok hissedildiği bölgeler arasında yer alan Yozgat’ta, kullanılabilir su varlığı dikkate alındığında, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için tarım sektöründe köklü bir değişime gidilmesi gerektiği kaydedildi. Tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar ve kırsalda hayatın zorluklarının göçü beraberinde getirdiğine vurgu yapılarak, ‘’Yaşanan göç ile bölge tarım bölgesi olma özelliğini gün geçtikçe kaybetmekte ve tarım nüfusu azalmaktadır. Özellikle tarımın geleceği olan genç nüfusun göç ediyor olması ilerleyen zamanlar için büyük tehdit oluşturmaktadır. Bölge'nin mevcut sulanan alanlarında kullanılan suyun yüzde 60'ı yeraltı suyundan karşılanmaktadır. Bu yoğun kullanım sebebi ile yeraltı su seviyesi her yıl ortalama olarak 2-3 metre civarında düşmektedir’’ denildi. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının tasarruflu kullanılabilmesi için kapalı devre sulama sistemlerinin devreye sokulmaya devam ettiğini altı çizildi. •Yasin Nazım Kayhan•

Anahtar Kelimeler:
SULAMA SiSTEMLERi YENiLENiYOR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarma’dan güçlü aile vurgusu
Jandarma’dan güçlü aile vurgusu
Tarihi okulda Puhu kuşu
Tarihi okulda Puhu kuşu
Su Kabağının dönüşümü
Su Kabağının dönüşümü
Çocuk işçiliğine dikkat çekildi
Çocuk işçiliğine dikkat çekildi
Başarıya ödül
Başarıya ödül
Maden sahası park olacak
Maden sahası park olacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim