SULAMA SiSTEMLERi YENiLENiYOR

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta tarım alanlarında sulamasında tasarruf edilmesine yönelik başlatılan 'Toplu Basınçlı Damlama Sulama Sistemi' ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Yozgat Valiliği tarafından 2011 yılında hazırlanan proje kapsamında başlatılan çalışmalar doğrultusunda il genelindeki toplam 24 göletten 8'inde kanallar aracılığı yapılan sulama sisteminde vazgeçildi. Yaklaşık 3 milyon 500 bin liralık harcama ile gerçekleştirilen çalışma ile Aydıncık, Boğazlıyan, Sarıkaya, Sorgun, Yerköy ilçelerindeki göletlerden sulaması yapılan tarım alanlarında 'Toplu Basınçlı Damlama Sulama Sistemi' devreye sokuldu. Böylece mevcut su kaynaklarının açık sulama ile boşa akması engellenip, daha az su ile daha fazla alanın tasarruflu şekilde sulanması sağlandı. Yozgat'taki diğer sulama göletlerinde de kapalı devre sulama sisteminin devreye sokulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Yozgat’ın Çekerek ilçesinde planlanan sistem ile ilgili çalışmaları inceledi. Yılmaz, Çekerek ilçesinin Kamışcık ve Sarıköy Köylerine KOP desteği ile kapalı sistem tarımsal sulama tesisinin yapıldığını bildirdi. Boğazlıyan ilçesinde ise Karahallı Sulama Sahasında bakım onarım çalışması yapıldı. Küresel iklim değişikliği etkilerinin en çok hissedildiği bölgeler arasında yer alan Yozgat’ta, kullanılabilir su varlığı dikkate alındığında, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için tarım sektöründe köklü bir değişime gidilmesi gerektiği kaydedildi. Tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar ve kırsalda hayatın zorluklarının göçü beraberinde getirdiğine vurgu yapılarak, ‘’Yaşanan göç ile bölge tarım bölgesi olma özelliğini gün geçtikçe kaybetmekte ve tarım nüfusu azalmaktadır. Özellikle tarımın geleceği olan genç nüfusun göç ediyor olması ilerleyen zamanlar için büyük tehdit oluşturmaktadır. Bölge'nin mevcut sulanan alanlarında kullanılan suyun yüzde 60'ı yeraltı suyundan karşılanmaktadır. Bu yoğun kullanım sebebi ile yeraltı su seviyesi her yıl ortalama olarak 2-3 metre civarında düşmektedir’’ denildi. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının tasarruflu kullanılabilmesi için kapalı devre sulama sistemlerinin devreye sokulmaya devam ettiğini altı çizildi. •Yasin Nazım Kayhan•