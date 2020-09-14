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Sulama sistemi yenileniyor

Yozgat’taki sulama kaynaklarının tasarruflu kullanılmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında il genelindeki su kaynaklarının sulama sisteminin kapalı devreye dönüştürülme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Uzunlu Barajı sulama sistemi ile ilgili projenin de ihalesi yapıldı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 00:09
Sulama sistemi yenileniyor

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta tarımsal üretimi artırmak, ürün çeşitliliği ile pazar sorunu bulunmayan kaliteli ürünlerin de üretimini yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen sulama amaçlı gölet ve barajların ardından sulama sistemleri de yenileniyor. Mevcut sulama sistemleriyle, suyun barajdan sulama alanına taşınması esnasında ciddi su kayıplarının yaşanması nedeniyle, suyun tasarruflu kullanılabilmesi için kapalı devre sulama sistemi devreye sokuldu. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, son olarak Boğazlıyan Uzunlu Barajı'nın sulama sistemini yenilemek üzere açılan ihale sürecinin tamamlandığını bildirdi. Milletvekili Başar, ‘’Uzunlu Barajımızın 8 bin hektar alandaki sulama sistemini en modern sistemle baştan sona yeniden yapıyoruz’’ dedi. Devlet Su İşleri tarafından ihalesi gerçekleştirilen Uzunlu Barajı Sulaması yenileme çalışmasının bin 200 günde tamamlanması planlandı. 8 bin hektar tarım alanının sulaması için proje kapsamında 178 bin 735 metre uzunluğunda, muhtelif çap ve basınçlarda HDPE borular, özel parçaları ile 35 bin 765 metre uzunluğunda muhtelif çap ve basınçlarda CTP, özel parçalarının döşenmesi yapılacak. Boru hendek kazı ve dolgularının yapılması, Boru hatları üzerinde bulunan hat kapama, su alma vanası, ara ve hat sonu tahliyesi, hava vanası, yol geçişi, ayrım yapısı, basınç kırıcı vana odası, dere geçişi, kavşut yapısı gibi sanat yapıları inşa edilecek, şebekedeki tahliye kanallarının kazı, dolgu, taş tahkimatları yapılacak. 

Anahtar Kelimeler:
Sulama Sistemi Yenileniyor
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