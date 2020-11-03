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Sulama sistemi yapılacak mı?

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yahyasaray Barajından açık sulama yapıldığını hatırlatarak, ‘’Kapalı devre sulama sistemi tesis edilecek mi?’’ diye sordu.

03 Kasım 2020 Salı 00:05
Sulama sistemi yapılacak mı?

Sedef, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle verdiği soru önergesinde, Yahyasaray Barajının 1983 yılında inşaatına başlanarak 1991 yılında hizmete açıldığını hatırlattı. Sedef, ‘’Barajın temelden yüksekliği 54 metredir. Baraj, 17,80 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Sarıkaya ilçesi Kanak Çayı üzerinde bulunan yapı bölge çiftçisinin umut kaynağıdır’’ dedi.  Sedef, sulamanın açık sulama sistemi ile yapıldığını, barajda biriken su ile yaklaşık 34 bin dekar alanın sulandığını kaydetti. Sedef, ‘’Kapalı sistem yağmurlama ve sulama metotlarına geçilerek yüzde 30 oranında bir su tasarrufu yapabileceği ve yaklaşık 50 bin dekar arazinin suyla buluşacağı düşünülmektedir. Artacak verimin Yozgat ilimiz ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağı bir gerçektir’’ ifadelerini kullanarak, ‘’Bu kapsamda; Eski tip tava veya karık şeklinde açık olarak sulama yapılan Yahyasaray Barajı sulama sistemi rehabilite edilerek modern kapalı sulama sistemine dönüştürülmesi planlanmakta mıdır?’’ sorusunu yöneltti.  

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Sulama Sistemi Yapılacak Mı?
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